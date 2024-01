Italia Nostra lancia la crociata. Presentate nove osservazioni per bloccare la via del Mare

VIAREGGIO

Sono nove le osservazioni consegnate da Italia Nostra Versilia agli uffici del Comune di Viareggio, riguardo la variante del piano strutturale sulla cosiddetta via del Mare. "Italia Nostra segue la vicenda dal 2017, quando fu presa la decisione di terminare l’asse di pentrazione – dichiara l’architetto Ivano Leonardi – e l’ha sempre contrastato, perché proponeva un progetto non in linea con gli strumenti sopraordinati, come il piano strutturale stesso che non consentiva questo tipo di intervento. Se prima presentavamo un’osservazione generale delineata in diversi punti, questa volta abbiamo deciso di stilarne 9, specifiche e mirate, che mettano in evidenza le contraddizioni anche a livello tecnico". "Dall’assenza di un regolare processo partecipativo, sbandierato ma attivato solo online", al tentativo del Comune "di arrogarsi la competenza e la decisione dei confini, della città e del parco di San Rossore, alla confusione, forse voluta, di una viabilità di accesso al parco, non prevista dal piano strutturale, con la viabilità di accesso al porto".

Considerazioni, sottolineate da Leonardi insieme ad Andrea Lami, Antonio Dalle Mura (foto) e Claudio Grandi, che mettono in evidenza non solo la divergenza con il piano strutturale, che con la variante, secondo Italia Nostra, andrebbe rivalutata da capo, ma anche con il piano paesaggistico regionale.

"L’atteggiamento presente per i parchi, il verde e l’arboreo, è di improvvisazione – sostiene Andrea Lami – Non esiste un piano del verde. Gli alberi tagliati non sono mai stati sostituiti. Vengono sostituiti, semmai, da parcheggi, perché il valore ecosistemico di un albero per questa amministrazione viene sempre dopo i parcheggi".

Si legge infatti, tra le osservazioni presentate, "il riferimento alla rinuncia dell’uso della viabilità esistente e la scelta di soluzioni distruttive e dannose da ogni punto di vista, escludendone la valutazione di incidenza ambientale". "Viareggio era una città ricca di piazze, con un tessuto verde che univa due pinete – conclude Antonio Dalle Mura – e che con la realizzazione di questa infrastruttura proseguirebbe il disastro urbanistico cominciato con la ricostruzione postbellica e comprometterebbe il futuro della città nella totale assenza di una sua visione, con le sue funzioni e il suo ruolo nel territorio".

Gaia Parrini