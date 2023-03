Istruttrice di nuoto Falegnami e un cuoco

ISTRUTTORETRICE DI NUOTO

Stabilimento balneare “Bagno Eldorado” a Pietrasanta cerca . Lezioni di nuoto a bambini e adulti. Periodo: Giugno – agosto con orario da concordare. Per candidarsi chiamare lo 058420486 o inviare il cv a [email protected]

CUOCOA

Hotel a Marina di Pietrasanta cerca per servizio solo serale (cena). Preparazione piatti di terra e di mare. Inizio immediato. Richiesta esperienza. Cv a [email protected]

PERSONALE ABBIGLIAMENTO

Take off outlet abbigliamento uomodonna via Aurelia Nord a Viareggio cerca personale per lavoro full time. Cv a [email protected]

FALEGNAME

Falegnameria con sede a Bozzano offre lavoro per falegname con esperienza in costruzione mobili meglio se in ambito navale. Per informazioni contattare il 3283865775