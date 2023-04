Istituto Don Lazzeri-Stagi Mantenuti tutti gli indirizzi Ma calano le presenze

di Daniele Masseglia

Quando si parla di “Don Lazzeri-Stagi“ il primo pensiero va inevitabilmente al futuro polo scolastico che vedrà i due istituti superiori cittadini uniti in un’unica sede al posto dell’attuale liceo artistico. Se il trend attuale verrà confermato, l’istituto arriverà a quell’importante traguardo con numeri in costante crescita anche se in lieve flessione rispetto all’anno scorso. Parliamo di un “pacchetto“ ormai consolidato di oltre 500 studenti e di un’offerta che può contare su quattro indirizzi, tutti confermati anche per l’anno scolastico 2023-2024, tra cui il quadriennale che da quasi un lustro consente agli studenti di iscriversi all’università o di entrare nel mondo del lavoro a 18 anni anziché a 19. "Era un indirizzo a rischio – spiega il dirigente Germano Cipolletta – ma grazie anche a un serrato confronto con l’Ufficio scolastico regionale siamo riusciti a formare tutte le quattro classi prime. Tra l’altro nessuna articolata e quindi tutte in autonomia. Resteranno articolate la terza e la quarta, cioè l’agrario ed ex geometri, con lezioni unificate e classi di 33 studenti nelle materie comuni quali italiano, matematica e scienza, e lezioni separate nelle materie di indirizzo".

Tirando le somme, i quattro indirizzi confermati sono quello di

amministrazione, finanza e marketing (ex ragioneria) con la formula quadriennale, e i tre indirizzi quinquennali costruzione, ambiente e territorio (ex geometra), agrario e liceo artistico. "Il quadriennale – dice ancora – consente di guadagnare un anno per entrare nel mondo del lavoro, ad esempio per la contabilià interna nelle aziende, o iscriversi all’università: sono tanti i nostri studenti che hanno conseguito la laurea triennale con una media voti alta. È già il quarto anno che offriamo l’indirizzo quadriennale, che ha dimostrato di essere in grado di andare avanti. Questo grazie anche all’ufficio scolastico che ha compreso la sua valenza strategica. Si presume che anche l’organico l’anno prossimo sarà simile a quello attuale". Passando alle iscrizioni, il dirigente ricorda che non erano partite benissimo, salvo poi riprendersi grazie a ripensamenti e iscrizioni tardive, consentendo di raggiungere le soglie minime richieste per formare le classi prime. "Rispetto al 2022-2023 avremo una dozzina di studenti in meno: non sono soddisfatto ma ci siamo salvati in corner e visto il panorama provinciale non possiamo lamentarci".

Infine i prossimi impegni. Stamani la premiazione a Marignana per Mariasole Viti (3A grafica) e Mattia Del Chiaro (5B arti figurative) e a Pietrasanta la consegna della scultura-trofeo realizzata da Allegra Profetti (5A arti figurative) alla squadra di calcio vincitrice del “Trofeo Città di Pietrasanta”. Il 9 maggio al campo d’atletica “Versiliana 23“ con attività sportive e laboratori artistici e culturali.