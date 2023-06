Issata la Bandiera Blu Al via la stagione estiva

Nonostante la pioggia che ieri ha fatto tornare tutti indietro di tre mesi, la stagione estiva ha preso ufficialmente il via con la tradizione festa di Sant’Antonio, patrono della Marina. Il prologo delle lunghe celebrazioni ospitate a Tonfano ha avuto inizio sotto il gazebo di piazza Amadei all’ingresso del pontile con il “saluto“ alla Bandiera Blu, issata alla presenza di tanti giovani della “Scuola del mare” del Nimbus surfing club. "È un momento importante – ha detto il sindaco e assessore al turismo Alberto Giovannetti – che certifica la qualità di tutto il nostro sistema-mare e che è il frutto del grande impegno degli operatori turistici, ossia albergatori, balneari e commercianti, e della bontà e lungimiranza delle politiche ambientali e di ospitalità messe in pratica in questi anni". A sua volta, l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori ha sottolineato che l’ambìto vessillo premia non solo la qualità delle acque, ma anche altri criteri tra cui la sostenibilità ambientale, la presenza di aree pedonali e piste ciclabili, l’efficientamento energetico, il livello di accessibilità e inclusione, e la presenza di piani di emergenza di protezione civile.

Cerimonia che ha visto prendere la parola anche il comandante della Capitaneria di porto di Viareggio Alessandro Russo. "Mi complimento con la comunità di Pietrasanta per il prestigioso obiettivo raggiunto. I nostri uomini in divisa bianca – ha poi garantito – saranno sempre al fianco delle amministrazioni municipali per offrire agli utenti del mare della Versilia la sicurezza e la tranquillità di una vacanza indimenticabile".