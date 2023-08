Isole ecologiche "Realtà ingestibile"

"Già lo sapevamo che l’isola ecologica a Vittoria Apuana doveva essere chiusa". Il consigliere di minoranza Emanuele Tommasi rimarca la recente scelta dell’amministrazione, dopo il ripetersi di discariche abusive all’isola di via Civitali. Tanto che lui stesso ne seguì la stessa sorte quando era assessore nella giunta Buratti. "Un’isola ecologica completamente fuori controllo, che era diventata una discarica a cielo aperto – comincia – e lo era già in passato durante l’amministrazione Buratti, pioniera della raccolta differenziata porta a porta su Forte dei Marmi. Ci sono però due differenze: la nostra amministrazione fu accusata di incapacità di gestione dagli stessi che la chiudono oggi. La seconda riguarda proprio il controllo, che adesso sarebbe potuto essere integrato con l’aumento delle borse lavoro. Nell’ultima assise il consigliere Rachele Nardini ha fatto un’interrogazione proprio sulle borse lavoro poiché le è stato riferito che l’addetto alla gestione le ha sospese fino a settembre, motivando tale decisone con la mancanza di attività lavorativa. Premesso che le borse lavoro nascono per aiutare i cittadini in difficoltà, ci risulta che – viste le forti e giustificate lamentele di coloro che senza preavviso si sarebbero trovati senza stipendio fino ad ottobre – siano state riattivate alcune borse mentre altre tre siano ancora sospese. Queste tre persone, con regolare contratto con il Comune avrebbero dovuto lavorare fino a fine settembre e per questo non hanno cercato lavori alternativi legati alla stagione estiva. Chi pagherà le loro bollette, la spesa e in generale, il costo della vita fino a ottobre? Non sarebbe stato meglio impiegarle per sorvegliare le isole ecologiche o aiutare per la consegna dei pacchi di Ersu?"