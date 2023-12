Isole ecologiche nel centro. È stata affidata la progettazione

Cartoni, organico e rifiuti vari spariranno dai marciapiedi. E’ stato affidato l’incarico di progettazione di nuove isole ecologiche a scomparsa a servizio delle attività commerciali del centro che affiancheranno il sistema di raccolta “porta a porta” ad oggi in uso. "Con la realizzazione di nuove isole ecologiche dedicate – evidenzia il consigliere delegato a lavori pubblici e ambiente, Enrico Ghiselli – si potrà migliorare il decoro urbano grazie alla rigenerazione degli spazi occupati dai rifiuti prodotti dalle attività commerciali, soprattutto nel periodo estivo quando, a seguito del grande afflusso di turisti, la popolazione sul territorio aumenta di diverse migliaia di abitanti".

La quantificazione dell’importo è di circa 250mila euro oltre Iva. "Finalmente parte l’iter per la progettazione di isole nel centro del paese – prosegue Ghiselli – destinate alle attività commerciali. Era un impegno programmatico che ci eravamo assunti, e sebbene con un pò di ritardo, stiamo partendo. In questo modo potremo eliminare la esposizione di cartoni, sacchi della plastica, bidoni per i vari rifiuti, nel centro del paese, rendendo lo stesso più fruibile e più decoroso. Poi vorrei passare a qualche esperimento similare anche in altre zone, ma ne parleremo preventivamente con la cittadinanza in modo da fare scelte condivise". Intanto si è tenuto un incontro con Ersu per pianificare una ottimizzazione dei passaggi porta a porta, soprattutto relativamente all’organico, anche se il cantiere per la creazione di isole sotterranee non partirà prima di settembre 2024. Intanto è confermata la realizzazione presto di un Centro di raccolta in un’area all’ingresso dell’autostrada dove in special modo i turisti nel weekend potranno conferire i rifiuti h 24 ed assistiti.

Francesca Navari