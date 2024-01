Iscrizioni scolastiche. Servizio gratis all’Urp

Sono aperte le iscrizioni scolastiche e l’Urp del Comune offre aiuto alle famiglie che ne hanno necessità, per svolgere le necessarie procedure on line. Per usufruire del servizio, gratuito, basta recarsi all’ufficio delle relazioni con il pubblico, al primo piano del Municipio. Si ricorda di presentarsi muniti di Spid e/o tessera sanitaria, entrambe comunque attivabili presso lo stesso ufficio, oltre che dei documenti relativi agli alunni da iscrivere all’anno scolastico 2024-2025. L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il termine per le iscrizioni scade il 10 febbraio. Per informazioni: 0584 757706 o inviare una email a [email protected]. "Scegliete convintamente le nostre scuole – è l’appello dell’assessore Valentina Mozzoni – la qualità della didattica, del personale docente e ata, delle strutture. Noi, dal canto nostro, mettiamo ogni giorno anima e cuore nel rendere un servizio che sia il massimo che si possa ottenere con le risorse a disposizione, cercando di migliorare"