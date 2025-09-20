Isabella e Giorgio. Madre e figlio donatori dell’Avis cittadina

Di padre in figlia e di madre in figlio. È la storia di una famiglia che ha dedicato agli altri una parte della propria vita con gesti semplici, ma di grande valore etico e sociale: sono tutti donatori di sangue. La storia inizia nel passato con Dedalo Gioiosi, che da giovane, quando viveva a Pistoia era donatore di sangue, un valore che ha ereditato in modo naturale la figlia Isabella che a sua volta ha coinvolto il figlio Giorgio, studente universitario di 20 anni. Giorgio ha compreso il significato del gesto anche grazie all’impegno nelle scuole superiori dell’Avis di Viareggio, guidata dal presidente Maurizio Rossetti. Una storia che La Nazione racconta grazie alla testimonianza di Isabella Gioiosi, psicoterapeuta.

Come nasce la sua volontà di essere donatrice?

"Quando ero una bambina ho visto mio padre che donava il sangue e sono diventata donatrice in modo quasi naturale. Mi è sembrato un gesto importante e significativo per se stessi e per gli altri. Sono iscritta all’Avis di Viareggio da quaranta anni. Ho trovato in questa associazione una grande famiglia, un’associazione accogliente così come trovo accogliente e familiare il centro trasfusionale del Versilia diretto da Maria Silvia Raffaelli, un altro ambiente dove fanno sentire a casa i cittadini. Maria Silvia Raffaelli è una persona con solidi valori, una professionista che fa bene il proprio lavoro".

Cosa significa donare il sangue per lei e perché è importante?

"Io dono sangue, plasma e piastrine e lo faccio quando le mie condizioni fisiche sono in perfetta forma. La donazione è un gesto semplice che ti fa stare bene, regala gioia e serenità oltre ad essere un modo per monitorare la propria salute. Donare agli altri fa stare bene in modo duplice, ovvero sia la persona che dona che chi riceve la donazione".

Da due anni è diventato donatore anche suo figlio Giorgio?

"La storia di mio figlio è un esempio importante, perché è stata una sua scelta consapevole, non ho mai forzato la sua volontà. Ha visto me andare al centro trasfusionale e quando alle superiori, ha frequentato il liceo scientifico, a scuola sono andati i volontari del servizio civile dell’Avis di Viareggio ha deciso di diventare anche lui donatore. In modo naturale, non è stata un’emulazione. La sua scelta ha anche rafforzato il nostro legame tra madre e figlio. Una scelta in piena autonomia, perché è così che deve essere. Francesco, mio figlio più piccolo ha 17 anni, deciderà se e quando farlo".

Essere una donatrice in qualche modo è collegato alla sua professione di psicoterapeuta?

"Certamente: nella mia professione mi prendo cura degli altri, passando dalla cura per me stessa, ed è la stessa motivazione per la quale sono donatrice Avis di Viareggio. Donare è una spinta vitale è un volersi bene e volere bene al prossimo".

"Isabella è una nostra donatrice storica, è con noi da tanti anni e ha collaborato ad alcuni progetti dell’Avis di Viareggio. L’esempio di suo figlio Giorgio che è diventato donatore, è per l’Avis di Viareggio una cosa importante perché testimonia il valore che ha la nostra presenza nelle scuole e il ruolo che hanno i volontari del servizio civile che incontrano negli istituti scolastici ragazzi quasi coetanei ai quali raccontano il significato di un gesto semplice come la donazione", è il commento di Maurizio Rossetti.

"Alcune volte Giorgio e io – conclude Isabella Gioiosi – andiamo insieme al Centro Trasfusionale a donare. Posso dirlo è un’esperienza bellissima". Ed è un gesto che può salvare tante vite.

Maria Nudi