Ipsia Marconi premiato Tanti i progetti vincenti

L’Ipsia Marconi di Seravezza fa incetta di riconoscimenti e si conferma istituto capace di formare giovani da inserire nel mondo del lavoro. Dopo il grande successo della vittoria al concorso della Confartigianato di Lucca avvenuta nell’anno 2022, anche il 2023 comincia col giusto passo: nella chiesa di San Francesco di Lucca gli studenti

hanno portato a casa ben tre pemi. A ricevere il riconoscimento di Confartigianato Lorenzo Polidori della classe 5° marmo che si è aggiudicato il 1° premio con l’elaborato “In odore d’artista” coordinato dalla professoressa Giovanna Bacci; per la sezione tridimensionale secondo piazzamento per l’elaborato “Luce di Lucca” degli alunni Alessandra Togni e Marco Cipollini della classe 4 Marmo coordinati dalla professoressa Giovanna Bacci; ancora un secondo piazzamento per la Sezione Video con l’elaborato “Lavorare non stanca”, video realizzato dagli studenti della classe 4 matmarmo e coordinato dai professori Angiolo Querci, Paola Lemmi, Fanny Rovina e Giovanna Bacci. "Grazie a tutti e nostri studenti che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo – commentano i coordinatori dei progetti – e ai docenti che lavorano ogni giorno con passione e dedizione, e grazie infine al dirigente Lorenzo Isoppo che permette di fare tutto questo. Il Marconi è una scuola molto presente sul territorio ed in forte crescita perchè punta a una formazione a 360° proprio per garantire il più possibile un futuro lavorativo ai giovani del territorio".