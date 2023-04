"Ipocrita chi oggi parla di alberi"

"È ipocrita chi oggi difende gli alberi e parla di piantumazioni dopo averli brutalmente tagliati nonostante le nostre rimostranze". A due anni esatti dalle forti proteste che scaldarono piazza Statuto (nella foto una manifestante salita sul tiglio) contro il taglio di otto tigli sul lato sud-est, il comitato “Le voci degli alberi“ tira le somme e accusa il mondo politico. "Da due estati ormai – spiegano – notiamo come la parte della piazza dov’è stato realizzato l’intervento rimanga vuota per l’eccessivo caldo e la scarsa qualità del disegno. Neanche la fontana del maestro Ciulla riesce a mitigare e rendere piacevole quella che era da un secolo l’oasi del centro storico per giovani, lavoratori e anziani. Ora in campagna elettorale assistiamo alle dichiarazioni dei geni del trasformismo che pur sostenendo la giunta uscente, rea di sbagliate e brutte risistemazioni di piazze e spazi pubblici, invocano che gli stessi spazi, dove il verde è stato abbattuto e la funzione pubblica svilita, siano progettati con aree a verde. Dov’eravate quando siamo scesi in piazza a difendere proprio questi principi che solo ora sembrano i vostri? Come cittadini e residenti di Pietrasanta – conclude il comitato – speriamo che gli spazi pubblici possano avere una seria progettazione condivisa e attenta ai valori culturali, storici e sociali che questa amministrazione ha cercato di distruggere".

d.m.