"Io, la “sorellina“ di Burlamacco. Vi racconto il Carnevale dei Bonetti"

È la ‘sorellina’ di Burlamacco e secondogenita di Uberto Bonetti, che a Viareggio non ha bisogno di presentazioni. Dal padre ha ereditato l’amore incondizionato per il Carnevale. Spirito libero, esuberante e giovanile. Designer, grafica pubblicitaria e professoressa recentemente andata in pensione, ma con una grinta dentro innata. Lei è Adriana Bonetti ed i coriandoli scorrono nelle sue vene da sempre.

Adriana essere la figlia del creatore della maschera che impersonifica il Carnevale, ma anche Viareggio. Cosa significa?

"Innanzitutto è una grande responsabilità, ma al tempo stesso un onore. Ho lavorato tantissimi anni a Milano dove ‘la pressione’ era chiaramente inferiore. A Viareggio, invece, tutti sanno chi sono e quindi tutti si attendono molto da me. Ho un cognome pesante e me ne sono resa conto appena cresciuta. Da bambina non ci facevo caso, anche se vedevo che con babbo era complicato, dato che tutti lo conoscevano, muoversi per la città. Poi quando sono tornata ho cercato con tutta me stessa di tenere viva la sua memoria".

In che modo?

"Ho allestito tantissime mostre sulle sue opere in giro per l’Italia. A babbo è legato il nome di Burlamacco, ma lui era stato un grande interprete del Futurismo, era stato anche allievo di Lorenzo Viani, e del resto anche lo stesso Burlamacco era una figura futurista".

Che tipo era Uberto Bonetti?

"Un artista completo a 360 gradi. Ha lavorato fino alla fine, aveva sempre la battuta pronta ed ha fatto moltissimo per Viareggio. Io lo amavo follemente".

Dopo la sua scomparasa è toccato a lei ‘difendere’ Burlamacco.

"Onestamente ho cercato di farlo ma, alla fine, mi resta un po’ l’amaro in bocca. A Viareggio siamo intresicamente un po’ troppo sciovinisti ed anche i rapporti con la Fondazione Carnevale, seppur cordiali, non sono mai decollati troppo. Ho sempre ripetuto che Burlamacco fuori città non sia conosciuto abbastanza".

Il suo primo ricordo di Carnevale?

"Sono sempre stata esuberante, così mi vestirono mica da Ondina ma da diavoletto".

Qualche altro aneddoto?

"Mario Francesconi, babbo di Gionata, ci veniva spesso a trovare per avere consigli, così come Raffaello Giunta con cui passavamo intere giornate di relax nella sua grande casa a Pedona. Infine ricordo i tanti artisti che venivano al suo studio per fargli visionare ogni genere di progetto".

A proposito di progetti, Uberto ne aveva uno grandissimo e mai realizzato.

"Esattamente. Voleva coprire tutta la Passeggiata con una enorme figura, metà pagliaccio e metà Re Carnevale, montata su palloni aerostatici. Parliamo degli anni 50 e questo dà l’idea di quanto fosse un vero visionario".

Quale è il suo Carnevale?

"Esattamente quello che sognava babbo. Colorato, anzi coloratissimo. Per lui il Carnevale doveva essere colore e allegria. Odiava il bianconero".

Avevate gli stessi gusti anche suo carristi preferiti?

"Tempi diversi. Lui apprezzava Arnaldo Galli e il Baroni. Io sono tifosa di Allegrucci".

Delle feste rionali cosa pensa?

"Penso che siano la vera festa popolare. Faccio parte del comitato Carnevale Rione Campo d’Aviazione-Capitan Pinuglioro e riuscire a portare centinaia di bambini mascherati in strada è un successo. Se il Carnevale vuole avere un futuro deve saper coltivare le nuove generazioni e rispettare le tradizioni".

Ma quindi cosa è il Carnevale per lei?

"Tanto colore, allegria e senso di appartenenza".