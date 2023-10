Investito da un treno in transito, 31enne grave

Viareggio, 31 ottobre 2023 – Paura per un 31enne che questa sera, 31 ottobre, è stato sfiorato da un treno in transito lungo la linea ferroviaria a Torre del Lago, nel comune di Viareggio (Lucca), all'altezza della Bufalina. L’uomo ha riportato fratture agli arti. È stato portato all'ospedale Versilia in codice giallo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Quella dell'incidente è una zona di spacciatori e non sarebbe la prima volta che accadono episodi del genere.