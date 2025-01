Investimenti in hotel. Forte tra le top in Italia

Il mercato nazionale degli investimenti alberghieri vede Forte dei Marmi tra le destinazioni più gettonate, dopo Roma e Milano. Il settore ha registrato in Italia una crescita significativa nel 2024, con un volume totale di investimenti pari a 2,1 miliardi di euro, segnando un incremento del 30% rispetto all’anno precedente. Questo risultato rappresenta il secondo volume più alto mai toccato, superato solo dal picco del 2019, anno antecedente alla pandemia e si colloca ben al di sopra della media dell’ultimo decennio pari a 1,65 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’Ey Italy Hotel investment report 2024, che fotografa la performance annuale del mercato alberghiero italiano e traccia il trend degli investimenti nel settore. Guardando al 2025, le prospettive sono complessivamente positive, con un’ulteriore eventuale crescita attesa nel mercato grazie anche alla graduale riduzione dei tassi di interesse e all’aumento della domanda per destinazioni di lusso e progetti di sviluppo. Le principali destinazioni per gli investimenti alberghieri nel 2024 sono state Roma, Venezia e Milano. Il Lago di Como guida la classifica con il 30% del totale, spinto dalla vendita di hotel esistenti e progetti di conversione per sviluppare proprietà ultra-lusso. Altre destinazioni resort in evidenza sono la Sicilia (15%) e Forte dei Marmi (11%). Nell’anno appena terminato, il 53% delle transazioni alberghiere in Italia ha coinvolto investitori internazionali che provengono principalmente da Europa (27%), Medio Oriente (22%) e Stati Uniti (4%).

Fra.Na.