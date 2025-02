Investimenti in arrivo. Stanziato mezzo milione per due parcheggi

Altro mezzo milione per la realizzazione di due nuovi parcheggi sul territorio di Camaiore. Di questo, in sintesi, si parla nei due documenti d’indirizzo alla progettazione approvati nei giorni scorsi. Il primo porta a Capezzano, dove l’amministrazione ha in animo la realizzazione di un’area di sosta in via Cafaggiolo. Nello specifico, l’intervento prevede anche l’ampliamento della sede stradale in via del Paduletto, vicino piazza degli Alpini. L’area oggetto di intervento si sviluppa su una superficie di quasi 1.500 metri quadri; il nuovo parcheggio sarà a raso, collegato alla viabilità da cui si accederà direttamente alla piazza di sosta. Parallelamente alla realizzazione degli stalli, saranno previste nuove pavimentazioni e opere di regimazione delle acque per garantire la massima sicurezza. L’obiettivo del Comune, con questo intervento, è di garantire una valvola di sfogo per la sosta della frazione, che sia strategica dal punto di vista dell’accessibilità e dell’ampiezza. Il nuovo parcheggio sarà inoltre dotato di un impianto di illuminazione e messo in sicurezza con opere di regimazione idraulica a supplemento di quelle già esistenti. Per questo parcheggio, il Comune metterà sul piatto 320mila euro e le previsioni parlano di circa nove mesi di lavori. L’altro intervento porta invece nella parte alta di via Fondi, dove i lavori saranno sensibilmente più complicati a causa della pendenza della sede stradale. Il cantiere sarà dunque corredato da un’opera di contenimento del terreno a una distanza dal bordo stradale di circa 13 metri, in modo da permettere la realizzazione del parcheggio per veicoli affiancati. In questo modo, si conta di ricavare una dozzina di posti in linea, a stalli affiancati tramite la rimozione di una porzione del terrazzamento a monte, per uno sviluppo di circa 8 metri in larghezza e di una trentina di metri in lunghezza; il parcheggio sarà ‘protetto’ da un muro di contenimento. L’area sarà inoltre ripulita dall’attuale vegetazione esistente. Per questa seconda operazione, l’investimento stimato è di 180mila euro (che porta il totale al mezzo di milione di cui all’incipit), mentre a livello temporale si prevede che l’intervento durerà circa 13 mesi.