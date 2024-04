Investimenti frenati dalla guerra. La diplomazia sostenga la pace

Nell’attesa che il buon senso e la real politik prevalgano nella politica internazionale lavoriamo per far crescere la domanda, la produzione e l’occupazione nel nostro paese. Le previsioni del DEF presentato dal governo indicano una crescita modesta del PIL per il 2024. I nodi restano gli investimenti produttivi che in questo momento rallentano, mentre il debito pubblico sale e le aspettative imprenditoriali non sono supportate dalle banche commerciali che ‘frenano’ gli impieghi alle PMI. Il leasing con i dati al 31 marzo segnano un rallentamento importante di quasi il 10% rispetto al 2023. Il leasing è uno strumento prociclico (finanzia gli investimenti ed è una ‘cartina di tornasole’ importante per individuare la crescita attesa in economia). Certo il piano di transizione 5.0 attende il decreto attuativo che porterà nuove risorse per gli investimenti, anche attraverso il leasing finanziario. Si tratta di un tassello importante, insieme alla attuazione dei piani previsti del PNRR, ma non è certo sufficiente se non si favoriscono investimenti importanti del settore privato (in particolare delle PMI) per rilanciare davvero l’azienda Italia. Le attività di realizzazione del PNRR sono utili a sostenere e rafforzare l’economia produttiva ma da sole non sono sufficienti a disegnare una linea di sviluppo robusta.