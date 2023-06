Invertiamo la rotta prima che sia troppo tardi", le parole di Tommaso Strambi"

Tommaso

Strambi

Di fronte all’imprevisto si reagisce in molti modi. Magari su quell’auto c’era una persona che, altrettanto spaventata, si è solo fermata più avanti a chiamare il 112. Quindi evitiamo, come hanno fatto certi leoni da social, di commentare. Il vero punto è un altro. Qui non siamo a Scampia e neppure in una banlieu francese. Come certi politici, più attenti ai like provano a raccontare nel loro storytelling. Sì, c’è un piano inclinato da fermare, prima di arrivare dritti dritti a Scampia. È un’iperbole, ma rende l’idea plastica di quanto sta accadendo. L’altro giorno i carabinieri hanno arrestato un giovane che aveva trasformato la sua casa in un minimarket della droga. Era già noto alle forze dell’ordine, si legge negli asettici verbali. Nel gergo di commissariati e caserme si definisce come un soggetto con precedenti specifici. Le altre volte aveva addosso solo una ‘modica’ quantità, impossibile far scattare le manette. Ma poi il problema non è solo questo. Perché, dopo due giorni, tanto sono di nuovo fuori. Il cortocircuito sta proprio tra il momento dell’arresto e quello della condanna. Un tempo che si dilata e che finisce per far perdere quell’efficacia di deterrente che la sanzione afflittiva dovrebbe avere.

È questo il vero tema politico. Spetta al legislatore intervenire, assumersi la responsabilità di modificare le leggi e invertire il piano inclinato. Oggi al Governo ci sono quelle forze politiche tra cui la Lega che ieri è scesa in piazza Nieri e Paolini per chiedere più sicurezza. Manifestare solidarietà alle vittime è più che legittimo, ma poi occorre dare seguito con provvedimenti legislativi alle proprie azioni. Altrimenti quella protesta diventa un’autodenuncia di incapacità. Non è militarizzando (per altro uomini e pattuglie dipendono sempre dal governo) le città che si affrontano il tema della sicurezza. Servono progetti e leggi adeguate. No, non siamo a Scampia, ma cerchiamo di non scivolarci pericolosamente. Invertiamo la rotta prima che sia troppo tardi.