Invasione di piante: il Consorzio dovrà pulire il Serra

Il Consozio di Bonifica Toscana nord dovrà rimuovere in tempi brevi la folta vegetazione presente e l’abbattimento delle piante dimedio e alto fusto presenti nell’alveo del torrente Serra nelle località di Riomagno e Malbacco. Il sindaco Lorenzo Alessandrini ha infatti firmato un’ordinanza per la pulizia urgente dell’alveo del fiume così concludendo una situazione di potenziale pericolo che si trascina da tempo. L’ufficio di protezione civile comunale già nel gennaio 2022 aveva richiesto al Consorzio la rimozione della folta vegetazione all’interno dell’alveo che "in caso di forte pioggia avrebbero potuto impedire il deflusso delle acque con conseguente pericolo per l’incolumità della popolazione". Il Consorzio successivamente aveva comunicato la programmazione della rimozione delle sole piante cadute all’interno dell’alveo del torrente Serra a Riomagno e Malbacco. Ecco che il Comune, ritenendo tale interveno "non congruo" per la sicurezza in caso di forti piogge, ha imposto la pulizia non solo di piante di medio e alto fusto presenti nell’alveo, ma anche di tutta la vegetazione infestante pure "al di sopra i quattro metri dal fondo e fino alla sommità degli argini".