Per assistere ai corsi del Carnevale pietrasantino si pagherà lo stesso prezzo fissato ormai da diversi anni. Stesso discorso per gli ingressi al circuito del Carnevale, installati nei quattro punti ben collaudati da tempo e noti a tutti i contradaioli. Gli ingressi, dove saranno messi in vendita i biglietti per assistere alla manifestazione, saranno quelli di piazza Statuto, via Oberdan, via Marconi (angolo con via San Francesco) e via San Francesco (angolo con la provinciale Vallecchia). Invariato, come detto, il costo, che sarà di 6,50 euro con ingresso gratuito per gli under 10 e gli over 70. Inoltre, in caso di maltempo, l’ufficio tradizioni popolari ha indicato il 5 marzo come data di riserva, sempre con inizio alle 15. Alla stessa ora prenderà il via anche la festa del martedì grasso, il 21 febbraio in piazza Matteotti, dedicata come da tradizione ai bambini.