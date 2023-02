Viareggio, due intossicati da monossido di carbonio in officina: sono gravi

A chiamare il 118 è stata la figlia di uno dei due uomini (Foto di repertorio)

Viareggio, 20 febbraio 2023 – Dramma a Viareggio. Due uomini sono rimasti intossicati da monossido di carbonio in una officina meccanica nel quartiere Varignano. A trovare i due e a dare l’allarme al 118 è stata la figlia del più anziano dei due, un uomo di 83 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Opa di Massa (Massa Carrara). Codice rosso anche per l'altro intossicato, un 74enne, prima portato al pronto soccorso del Versilia e poi trasferito nella camera iperbarica dell'ospedale di Pisa. Sul posto oltre i mezzi di soccorso con l'automedica, sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della medicina del lavoro per gli accertamenti di rito per capire cosa abbia provocato l'intossicazione.