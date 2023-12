Intonaco a pezzi e ascensore rotto. La stazione fa scappare i pendolari

Il biglietto da visita che accoglie i lavoratori e gli studenti pendolari, ma anche i turisti e i semplici viaggiatori, è di quelli che rimangono impressi nella mente e che non possono essere dimenticati da quanto sono evidenti e alla luce del sole. L’intonaco del soffitto al primo binario da alcuni mesi costellato da distacchi e ferri in bella vista, l’ascensore che porta al primo binario ancora fuori uso da oltre una settimana e in tilt anche ieri nel giorno in cui sarebbe dovuto tornare in funzione, il sottopasso pedonale che collega il terminal bus alla città ma diventa una piscina attraversabile solo a piedi scalzi quando piove in abbondanza e il parcheggio esterno lato Massa che essendo sterrato è tutto tranne che in ordine, oltre a trasformarsi in un gigantesco acquitrinio nelle giornate piovose. Tanto che il paragone tra la stazione di Pietrasanta e quella di Querceta allo stato attuale è improponibile: una moderna e riqualificata, l’altra che sembra ferma agli anni ’80 e grida vendetta.

Le segnalazioni di coloro che frequentano ogni giorno lo scalo cittadino sono condite anche da massicce dosi di ironia. Ad esempio c’è chi consiglia di indossare il casco quando si prende il treno al primo binario a causa del soffitto colabrodo. Oppure quelli che associano la stazione al set di un film distopico e catastrofico. Ma c’è anche tanta rabbia soprattutto da parte di chi ha problemi a camminare oppure viaggia con tante valigie ma da giorni non può utilizzare l’ascensore che porta al primo binario.

"I tecnici sono intervenuti per ripararlo – fanno sapere da Rfi – ed era tornato in funzione. Ma a causa di un corto circuito si è bloccato di nuovo e pertanto sarà necessario un nuovo intervento risolutivo. La pensilina del primo binario è già stata messa invece in sicurezza, con la sistemazione definitiva prevista l’anno prossimo. Inoltre sono state potenziate le pompe di sollevamento per scongiurare ulteriori allagamento in caso di fortunali come quelli avvenuti tra fine novembre e i primi di dicembre". Infine la madre di tutte le domande: quando avverrà la riqualificazione della stazione? L’ultimo aggiornamento comunicato da Rfi al Comune, che da una vita sollecita l’intervento, risale allo scorso agosto: il bando sarà emesso probabilmente nel primo semestre 2024, con i lavori che dovrebbero partire nel 2025 per una durata complessiva di un anno e mezzo.