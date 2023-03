Intitolata la scuola a Manuele Iacconi

Da oggi la scuola dell’infanzia di Piano di Mommio si chiama “Manù” in memoria di Manuele Iacconi. Un’intera comunità unita e commossa si è stretta intorno a familiari e amici per la cerimonia di intitolazione. Una proposta delle maestre della scuola dell’infanzia, recepita dalla dirigente e approvata all’unanimità dal collegio docenti e dal consiglio d’istituto, oltre che dall’amministrazione comunale e dalla Prefettura. Il ricordo di “Manù”, barbaramente ucciso nella notte del 31 ottobre 2014, la volontà da parte di tutti di raccontare e testimoniare questa vicenda perchè fatti come questi non accadano mai più.

"Ringrazio chi ha reso possibile questa iniziativa – ha spiegato Daniele Iacconi, fratello di Manuele – gli amici di Manù, l’Istituto Comprensivo 2 Armando Sforzi, le insegnanti e la dirigente, e l’amministrazione comunale". "Dobbiamo ricordare Manù, è un dovere nei confronti dei ragazzi delle nostre scuole – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari – perchè sia un monito, un impegno nei loro confronti affinchè non accada mai più".

"Un emozione per me e per tutti – commenta il vice-sindaco Damasco Rosi – il ricordo di Manuele è presente nella nostra comunità che da oggi ha anche un luogo simbolo a lui dedicato dal quale poter lanciare un messaggio educativo ai giovani di apertura al dialogo e di rispetto degli altri, contro ogni forma di violenza e di prevaricazione". "Ringrazio la famiglia, la dirigente dott.ssa Anna Fausti, le insegnanti – commenta la Sindaca Simona Barsotti - e tutti gli amici di Manù per l’impegno che portano avanti nel ricordarlo ed onorarne la memoria. Un dolore per tutta la comunità che si è trasformato in una opportunità per i nostri giovani".