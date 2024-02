Intervista al sindaco: "L’operazione Arlecchino sarà tutta pubblica"

L’operazione ex Arlecchino sarà tutta pubblico. o comunque il Comune manterrà un forte controllo su tutta quanta l’operazione che è sicuramente la più importante della giunta Pierucci.

Sindaco, in che modo verrà finanziato questo ambizioso progetto?

"La forza del progetto Arlecchino è che verrà finanziato interamente dal Comune: certo, con l’ausilio di bandi pubblici o di finanziamenti regionali, ma senza il supporto a priori di figure private. L’Arlecchino noi lo faremo, facendo fronte all’intero investimento. Se poi qualche imprenditore avrà piacere di investire sul progetto – e già in diversi stanno dimostrando interesse -, ci metteremo ad un tavolo e ne parleremo".

Quindi non chiude le porte ai privati?

"No, ma il Comune avrà sempre totale controllo sul tema, perché non necessità dell’investimento privato per realizzare l’opera. Questa è stata e sarà la nostra forza: avere le mani libere per poter decidere con serenità e senza fretta ciò che può rappresentare un elemento migliorativo all’interno del progetto".

Come procederete?

"Se nessuna delle proposte di privati che potranno pervenire alla nostra intenzione ci soddisferà, l’edificio rimarrà totalmente pubblico. Se invece giudicheremo positivamente un eventuale proposta, potremo decidere noi le modalità di investimento. Perché l’Arlecchino sarà un punto di orgoglio e di bellezza del territorio, e poter investire commercialmente nell’area sarà un privilegio per cui faremo un’attentissima cernita".

Siamo di fronte a un’operazione epocale per Camaiore e Lido?

"Quella dell’ex Arlecchino è un’operazione molto lunga e complessa, su cui questa amministrazione sta lavorando dal giorno zero e che stravolgerà totalmente il volto di Lido di Camaiore e della Versilia tutta. Il progetto vede la ricostruzione dell’edificio e la successiva riqualificazione delle piazze antistanti, per una totale rigenerazione urbana dell’intera area".

Di che cifre stiamo parlando?

"La somma stanziata per il solo immobile ammonta a circa 9 milioni e 500 mila euro, di cui 4.200.000 euro sono fondi che provengono dalla Regione e altrettanti saranno sostenuti dal Comune. La parte restante (1 milione di euro) è stata prevista a bilancio con la voce “Fondi da privati”, ma ciò non significa che si parli di imprenditori o figure del genere. Sono diciture tecniche, burocratiche, che non sono mai da prendere alla lettera nella propria interpretazione. La somma è stata inserita a bilancio poiché il Comune ha partecipato a un bando della Fondazione Cr Lucca, in attesa dell’esito: font di finanziamento come questi devono essere riportate a bilancio con questa voce, “fondi da privati”".