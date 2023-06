Intervento Manutentivo Straordinario su Rete Idrica, Sospensione dell'Erogazione dell'Acqua Potabile a Viareggio

La società che gestisce i servizi idrici sul territorio di Viareggio e della Versilia comunica che, dalle 9 alle 13 di lunedì prossimo, 3 luglio, e comunque fino a termine lavori, a causa di un intervento manutentivo straordinario sulla rete idrica, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in Via XX Settembre, tratto compreso tra Via Fratti e Via Vittorio Veneto, nel Quartiere Centro, nel Comune di Viareggio. Secondo i dati forniti dalla società Gaia ad essere interessati sono 314 utenti (i soli intestatari dei contratti), ma il numero tra famiglie e turisti è molto più alto.

"Alla conclusione dei lavori e per alcune ore successive – avverte i tecnici di Gaia – , inoltre, si potranno verificare fenomeni transitori di torbidità che si esauriranno lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti delle utenze interessate per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. La Società, pertanto, si scusa per il disagio".