Interventi sui luoghi di Puccini. Finanziata anche la ciclopedonale

Ammonta a 1,5 milioni di euro il contributo deliberato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca per gli interventi sui “luoghi di Puccini“e per progettualità in parte sostenute anche dal Comitato Nazionale in occasione delle celebrazioni del centenario dalla morte di Giacomo Puccini. Maestro di cui le sue terre, quelle dove è nato, cresciuto e vissuto, celebrano la vita, la carriera e le Opere che, ancora oggi, continuano a essere rappresentate sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. E lo celebrano con concerti, mostre e finanziamenti per rimettere in sesto e valorizzare i luoghi cari a Puccini stesso.

Sono risorse, quelle promosse da Crl e Comitato Nazionale, ritenute decisive, inoltre, per raggiungere obiettivi duraturi e di fondamentale importanza per il territorio della Versilia. Al Comune di Massarosa sono stati destinati 120.000 euro per l’estensione dei percorsi ciclabili e pedonali lungo il lago di Massaciuccoli che segnano la passata presenza del Maestro, in particolare nel tratto che collega Massarosa alla frazione di Bozzano.

"La Fondazione - spiega il presidente di Crl Marcello Bertocchini - si è da sempre dichiarata disponibile a fare la propria parte di fronte a un impegno significativo del Comitato Nazionale per il recupero di strutture e infrastrutture legate alla figura del Maestro. Le importanti risorse destinate a queste iniziative ci hanno indotto a contribuire concretamente alla realizzazione di progetti che da un lato risultano funzionali alle celebrazioni del Centenario, ma nel contempo consentono di dar vita a interventi necessari e a lungo attesi, destinati a rimanere nel tempo dell’interesse delle comunità locali di oggi e di domani"

Insieme ai contributi indirizzati all’ampliamento e miglioramento della ciclopedonale tra Massarosa e Bozzano, sono infatti ulteriori i sostegni concessi dall’Ente di San Micheletto. 1.050.000 euro sono stati stanziati a favore della Fondazione Giacomo Puccini per il restauro del Villino Puccini di Viareggio, dove il Maestro si trasferì nel 1921 quando la tranquillità di Torre del Lago cominciò ad essere turbata dal frastuono delle torbiere, 250.000 euro alla Fondazione Festival Puccini per l’efficientamento energetico del Gran Teatro di Torre del Lago e 80.000 euro per un intervento di restauro del giardino della Villa Puccini a carico dellla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini.