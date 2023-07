Interventi su fabbricati a Seravezza: L’incontro on line sui piani attuativi

Si svolgerà domattina alle 10, in modalità telematica su Google Meet (https:meet.google.comkdv-hbyu-vzd è il link al quale collegarsi), l’incontro pubblico per consentire, a quanti interessati, la conoscenza di due piani attuativi di iniziativa privata adottati nelle ultime due sedute di consiglio. Si tratta del piano di recupero per il mutamento di destinazione d’uso e l’ampliamento di un fabbricato agricolo ubicato in via della Resistenza a Ripa e del piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, avente valore di piano attuativo, per la realizzazione di un nuovo annesso agricolo su un terreno situato in via Vitale a Querceta. Il Garante per l’informazione e la partecipazione del Comune di Seravezza, ingegner Luca Fantini, comunica che i due atti con i rispettivi elaborati sono accessibili sul sito istituzionale del Comune (www.comune.seravezza.lucca.it). E’ possibile presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Burt. Info: [email protected]