Interventi per 8 milioni di euro. Sarà rifatta la facciata del Fortino

Il Comune pronto a mettere in campo quasi 8 milioni di euro tra progetti e accordi quadro con la previsione di rifacimento delle facciate del Fortino e del completamento del comando dei vigili. Con la variazione di fine settembre la giunta comunale ha previsto lavori per 4 milioni 921mila euro spaziando dallo sport al decoro urbano, pubblica illuminazione, interventi su edifici pubblici e scolastici, strutture comunali. Lo Stadio Necchi-Balloni sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione che punteranno a rinnovare gli spogliatoi, alcuni locali tecnici, oltre a opere varie di riqualificazione, per un importo di 900mila euro; secondo intervento di riqualificazione di Via Vico con la sistemazione del tratto lato monti tra il parcheggio dell’AT1A e la Via XX Settembre per 600mila euro; interventi importanti anche al Palazzo comunale che miglioreranno l’efficientamento energetico (sostituzione delle finestre oltre a sistemazioni varie per 900mila euro). In programma anche i lavori che completeranno la riqualificazione del Forte Lepolodo I, con il restauro delle facciate (185mila euro). Completamento per 185mila euro anche al Comando di polizia municipale, con la realizzazione di nuovi uffici all’ultimo piano che andranno ad ospitare anche il settore Ambiente e Suolo Pubblico.

Per l’illuminazione pubblica, previsti il rifacimento degli impianti per 600mila euro in alcune strade tra cui via Piaggia, Via Caduti sul Lavoro, Via Mann, parte di Via Donatello e di Via Dalmazia e la realizzazione di nuovo impianto (281mila) in via Corsica e lavori di predisposizione per un nuovo impianto in un tratto di Via Raffaelli. Già annunciati nei giorni scorsi due progetti importanti: l’installazione di pilomat nella zona pedonale del centro (185mila) e la manutenzione straordinaria delle vasche di Piazza Navari (185mila). Novità per le scuole: per garantire la piena autonomia di acqua è prevista l’installazione di serbatoi di accumulo acqua sanitaria (importo 125mila euro) e scongiurare problemi in caso di guasto. Arrivano anche i bagni pubblici: due servizi igienici autopulenti verranno montati in via Pascoli e uno a Vittoria Apuana in piazza D’Acquisto per 170mila euro. Approvati anche accordi quadro, per un totale di 2 milioni 925mila per la manutenzione straordinaria (quadreiennale) della fognatura bianca, sistemazione dei percorsi pedonali e stradali, di manutenzione straordinaria degli impianti di irrigazione delle aree a verde comunali, manutenzione straordinaria dei giochi presenti nei vari parchi e scuole.

Fra.Na.