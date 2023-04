Interrogatorio di garanzia Farà scena muta con il Gip

Ha trascorso la sua prima notte in carcere Gianluca Paul Seung dopo l’arresto effettuato all’alba di domenica dagli agenti della Squadra Mobile di Pisa. Su di lui pesa l’accusa gravissima di omicidio volontario della dottoressa Barbara Capovani. Al momento non parla con gli inquirenti ed è chiuso in isolamento. Solo i suoi legali, l’avvocato Gabriele Parrini di Viareggio e il collega Andrea Pieri di Pisa, hanno avuto un breve colloquio con lui ieri mattina. Colloquio su cui i legali al momento mantengono il massimo riserbo. "Dovete scusarci – dicono – ma è un momento molto delicato, anche perché dobbiamo ancora visionare le carte e prendere coscienza di quello che viene contestato al nostro assistito".

Intanto l’interrogatorio di garanzia è stato fissato per domattina alle 10 a Pisa. Ancora non è stato deciso se il colloquio si terrà in Tribunale o direttamente in carcere. A ogni buon conto Gianluca Paul Seung non dirà nulla. Su consiglio dei suoi avvocati si avvarrà della facoltà di nono rispondere. "Appena avremo preso visione delle carte e di tutte le contestazioni mosse al Seung – spiega ancora l’avvocato Gabriele Parrini – potremo mettere a punto una strategia. Adesso è tutto molto prematuro". I legali insomma vogliono capire quali sono i punti di forza e della Procura e poi nel caso decidere il da farsi. Stando agli investigatori le prove che incastrano il 35enne residente a Torre del lago sono granitiche. Nessuno in Procura a Pisa pensa che non sia stato lui l’autore della brutale aggressione nei confronti della psichiatra anche se ancora non è stata trovata l’arma del delitto.

Nel caso in cui la colpevolezza di Seung emergesse in modo chiaro, i difensori valuteranno se chiedere o meno una perizia psichiatrica. Cosa che in realtà, in passato, hanno già fatto altri giudici per gli altri procedimenti penali a carico del Seung. Tre professionisti di indubbia fama hanno però già sentenziato che il 35enne è affetto da disturbi della personalità, che soffre di paranoie, che è narcisista, ma al contempo è perfettamente capace di intendere e di volere. E pertanto potrebbe tranquillamente sostenere un processo a suo carico. Di diverso avviso invece un ultimo psichiatra che, interpellato da un giudice di Tribunale di Lucca, ha certificato invece un disturbo mentale che ne limiterebbe la capacità di intendere e di volere.

Insomma si prospetterà una lunga battaglia legale sulla scorta di perizie mediche e consulenze che dovranno stabilire che cosa è scattato nella mente di quest’uomo che venerdì pomeriggio ha atteso all’uscita dell’ospedale di Pisa la psichiatra Barbara Capovani massacrandola a colpi di bastone. Un agguato premeditato e covato da chissà quanto tempo. Contro di lei infatti e contro tutta la psichiatria riconosciuta aveva maturato un risentimento profondo che era iniziato quando era in età adolescenziale ed è poi cresciuto negli anni. Sottoposto una prima volta a Tso nel 2008 rifiutò successivamente ogni cura e quattro anni dopo aggredì e ferì il medico che aveva adottato quel provvedimento. Poi l’escalation di violenze fino all’ultima fatale aggressione.

