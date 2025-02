Interpellanza della lista Insieme: "Si crei la commissione cultura"

Può una città che si fregia dell’appellativo di Piccola Atene essere sprovvista di una commissione consiliare dedicata alla cultura? È riassumibile così il concetto di base che ha spinto i consiglieri di "Insieme per Pietrasanta" Lorenzo Borzonasca e Andrea Calcagnini a presentare un’interpellanza per chiedere al sindaco che informi l’assise sull’iter seguito per la costituzione della commissione cultura dato che ad oltre un anno e mezzo dall’insediamento della giunta non si è mossa foglia. "Le commissioni sono state composte a luglio 2023 – ricordano infatti – ma non essendo stato intrapreso alcun passo, nel novembre dello stesso anno insieme al Pd abbiamo protocollato una mozione chiedendo l’istituzione di una commissione cultura, esposizioni e mostre. Mozione che nel febbraio 2024 è stata respinta in consiglio comunale con la motivazione che la creazione di una commissione simile era già in fase di valutazione. È passato un anno e tutto tace, intanto leggiamo della statua di Leone X destinata a piazza Matteotti, intervento che può trovare spazio in un’apposita commissione quale strumento di semplificazione".