"Intanto sta crollando anche il soffitto della chiesa di San Rocco"

"Purtroppo la notizia più importante che connota la 33esima cerimonia del 79esimo anniversario della strage nazifascista di Mulina di Stazzema è quella che dopo la volta del transetto di San Rocco sta crollando anche il soffitto del coro della chiesa omonima". Lancia l’allarme lo storico Giuseppe Vezzoni. "Bisogna porre termine a questo inesorabile abbandono strutturale che fa pendant con l’altro che dal 2015 sta interessando la memoria dell’eccidio – evidenzia – il Comune denunci che è moralmente inaccettabile che una chiesa segnata dalla barbarie nazifascista resti chiusa per così tanto tempo e non si accelerino i lavori di messa in sicurezza. Si rischia che crolli tutto e i 326mila euro a disposizione siano insufficienti. Fate girare e condividete questa notizia, che è un atto di resistenza vera nel Parco nazionale della Pace, si insiste a parlare d’altro ma non a come porre fine allo sfascio che inesorabilmente sta colpendo una porta del Parco nazionale della Pace: la chiesa di San Rocco, la chiesa della medaglia d’oro don Fiore Menguzzo".