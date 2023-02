Installati i tre punti luce a Valdicastello dopo le richieste degli abitanti

Come promesso due settimane fa dall’amministrazione comunale, Valdicastello è stata dotata di nuovi punti luce nelle zone che gli abitanti avevano segnalato durante gli incontri pubblici con la giunta. Un intervento che ha aumentato la percezione di una maggior sicurezza viste anche le preoccupazioni per alcuni tentativi di furto che nei mesi scorsi avevano allarmato non poco la popolazione. I tre punti luce sono stati installati nelle zone più critiche della frazione carducciana ma potrebbe non essere l’unico provvedimento in ottica sicurezza. L’amministrazione comunale sta infatti verificando, insieme alle forze dell’ordine, la possibilità di attivare un’altra telecamera per la videosorveglianza. Il dispositivo, in quel caso, andrà in aggiunta a quella che da tempo “guarda“ i movimenti di chi transita all’incrocio tra via Valdicastello e via Garibaldi.