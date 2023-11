"Insieme oltre i campanilismi"

Il 2 dicembre inaugura alla Gamc la mostra "Paesaggio d’autore. Viareggio la città sognata da Chini e Puccini", curata da Maria Adriana Giusti e organizzata dal Comune nel 150° anniversario della nascita del grande artista Liberty. L’expo ospita i contributi di Cristina Acidini, Clausia Baldi, Gabriella Biagi Ravenni, Alessandra Belluomini Pucci, Luigi Ficacci, Francesca Giusti, Ezio Godoli e Claudia Menichini. In due mostri sacri della cultura tra ’800 e ’900 collaborarono anche per le scene della Turandot rappresentata postuma per la prima volta alla Scala di Milano.

Soddisfatto delle iniziative il sindaco Giorgio Del Ghingaro che a Lucca, insieme al collega Mario Pardini, ha detto: "Nessuno dava per scontato che tre Comuni con campanilismi accesi, in particolare Viareggio e Lucca, avrebbero passato indenni quest’anno. Invece ce l’abbiamo fatta e abbiamo intenzione di proseguire. Intendiamo valorizzare tutto ciò che a Puccini è legato: la mostra per i 150 anni di Chini che inizierà a breve ne è l’esempio più eclatante. Ancora una volta vince la collaborazione culturale fra territori in un percorso suggestivo, con le tematiche che più caratterizzano un luogo ma che inevitabilmente accomunano tutti, e Puccini è una di queste".