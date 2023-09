Il cuore di due insegnanti. Donano il regalo di pensionamento agli studenti in difficoltà

Viareggio, 9 settembre 2023 – Mettete insieme passione, generosità e altruismo, e avrete gli ingredienti per la bella storia che arriva dal quartiere Varignano. Protagonista è la scuola popolare ’Pancho Villa’, che grazie al cuore grande di due prof del Piaggia è riuscita nell’impresa di far promuovere tutti i ragazzi delle superiori che frequentano il doposcuola invernale e che erano arrivati a giugno con qualche debito da recuperare. Per la soddisfazione di tutti: in primis i ragazzi, e ovviamente anche i volontari dell’associazione presieduta da Susanna Paoletti.

Presidente, da dove nasce questo risultato?

"Per tutto l’inverno, alla scuola popolare abbiamo seguito diversi ragazzi delle superiori. Alcuni di loro, però, hanno chiuso l’anno scolastico con dei debiti. Già durante l’inverno ci siamo accorti che aiutarli una volta a settimana non era sufficiente: nelle materie in cui avevano maggiori difficoltà, bisognava seguirli in modo più approfondito. A giugno siamo stati contattati da due docenti del Piaggia che andavano in pensione e hanno deciso di devolvere a noi il loro regalo di pensionamento".

Come sono state impiegate le risorse?

"Con quei soldi abbiamo pagato degli insegnanti per seguire i ragazzi in maniera mirata".

Risultato?

"Sono passati tutti, a eccezione di un ragazzo che però ha frequentato a pezzi e bocconi, avendo alle spalle una situazione particolare".

Di quanti studenti parliamo?

"Una decina".

Un bel risultato...

"Alcuni ragazzi sono di origine marocchina e di solito per l’estate vanno via e una volta rientrati non hanno tempo per prepararsi, altri lavorano per la stagione. I primi sono tornati in anticipo e i secondi si sono ritagliati il tempo per studiare. Non era facile: le superiori sono il momento di maggiore dispersione scolastica. Loro ci provano, ma hanno bisogno di essere seguiti e quando le cose vanno male fanno presto a demotivarsi".

Dopo questo risultato, però, il morale dev’essere alle stelle.

"I ragazzi sono soddisfatti: quando vedono i risultati si sentono considerati, promettono che quest’anno si impegneranno di più. Purtroppo, i ragazzi che seguiamo vivono situazioni di difficoltà che possono spingere a mollare dall’oggi al domani. Per questo il nostro lavoro è anche con le famiglie, per convincerle a non mollare la scuola".