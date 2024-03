Innovazione e fotovoltaico. Via libera al credito d’imposta 5.0

Nel piano transizione 5.0 introdotto dal Decreto legge PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio è previsto un credito di imposta 5.0 comulabile fino al 100% della spesa ma non altrettanto comulabile con altri incentivi europei, né con il credito d’imposta 4.0 o con il credito d’imposta per le zone economiche speciali. In caso di finanziamento leasing inoltre è previsto l’obbligo di riscatto: i beni infatti debbono essere riscattatati entro il quinto anno successivo a quello dell’investimento, pena la revoca dell’incentivo. Il fotovoltaico è ammesso, ma solo a determinate condizioni. Il decreto prevede una possibilità di cumulo a condizione che, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto dall’azienda. Sui piccoli importi, questo potrebbe avvenire per i beni che ottengono una agevolazione con il bando Inail Isi che prevede incentivi del 65% fino a 130mila euro a fondo perduto se i beni da acquisire, oltre ad avere una componente che li rende idonei per la sicurezza, hanno anche una componente che li rende agevolabili per la riduzione dei consumi energetici. Un provvedimento importante anche per le aziende della Versilia.