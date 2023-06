Iniziativa "In campo col cuore" Glorie del calcio per beneficenza

Una selezione femminile e una di giornalisti sfiderà in un insolito triangolare giovedì 15 giugno alle 19 allo stadio comunale Necchi Balloni, la squadra élite delle ex-glorie della Fiorentina (e non solo). Un triangolare di beneficenza, organizzato da Sports Performance Lab e Sport Manager Group, grazie alla partecipazione di un nutrito pool di sponsor e patrocinato dal Comune, al quale parteciperanno Amoroso, Borja Valero, Pierini, Pazzini e molti altri e una formazione mista di calciatrici di serie A e B ed una di giornalisti del “Brivido Sportivo”. "Forte dei Marmi rappresenta il luogo ideale per accogliere eventi sportivi – sostengono il vice sindaco Andrea Mazzoni e il consigliere allo sport Alberto Mattugini – e ci attendiamo una forte partecipazione da parte del pubblico chiamato a contribuire con il biglietto-offerta alla causa benefica a favore della Fondazione “Tommasino Bacciotti” per la cura dei tumori cerebrali infantili e della Fondazione Monasterio per i bambini cardiopatici dell’Ospedale del Cuore di Massa".

Il progetto prevede anche lo svolgimento del Summer Women Football Camp che di fatto inaugurerà ufficialmente anche il primo camp di calcio femminile organizzato in Versilia. Oggi dalle 17.30 alla Mutuo soccorso di Forte dei Marmi si terrà la presentazione ufficiale del duplice evento "In Campo col Cuore" e "Summer Women Football Camp". "Abbiamo voluto raggiungere due obiettivi in un colpo solo: raccogliere fondi per la cura dei bambini ammalati e sostenere la crescita del movimento legato al calcio femminile", afferma Cristiano Fubiani, responsabile di Sports Performance Lab. La kermesse sportiva proseguirà poi, sempre allo stadio di Forte dei Marmi, dal 16 al 18 giugno con la prima edizione del "Summer Women Football Camp", il primo camp dedicato interamene al calcio femminile in Versilia. Tre giorni di test psico-fisici e di allenamenti tecnico-tattici, riservati alle calciatrici dilettanti e professioniste dagli 8 anni in su. Le calciatrici effettueranno test psico-fisici con lo staff di Sports Performance Lab e poi suderanno in campo sotto l’attenta guida tecnica di Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, e del professor David Sassarini, già tecnico di Spezia e Udinese Primavera, assieme a due testimonial di eccezione: Greta Adami (centrocampista del Milan) e Caterina Bargi (attaccante del Genoa). Info partecipazione Partita e Camp Femminile: Cristiano Fubiani – tel. 392 2668694