Iniziativa di Collegio 15 : "Un’Area Vasta Tirrenica alle sfide del 2050"

Viareggio
CronacaIniziativa di Collegio 15 : "Un’Area Vasta Tirrenica alle sfide del 2050"
24 set 2025
ISABELLA PIACERI
Cronaca
Questo è il tema dell’appuntamento in programma venerdì all’Ariston Mare. L’incontro è promosso e organizzato dal Circolo culturale Filippo Mazzei .

momento della presentazione del convegno che ha per tema «Un’Area. Vasta Tirrenica alle sfide del 2050»

Un nuovo Illuminismo salverà l’area vasta Tirrenica: il circolo culturale Filippo Mazzei incontra politici e categorie venerdì alle 10 a Lido di Camaiore. ‘Collegio 15’, che prende il nome dal collegio elettorale delle prime elezioni della Repubblica Italiana che comprendeva proprio le provincie di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, sbarca in Versilia dopo il primo anno di vita. L’obiettivo? Coesione e sinergia delle variopinte realtà del territorio per ottimizzarne le potenzialità con un fervente laboratorio di idee.

"Non è politica – assicura il presidente Massimo Balzi – bensì cultura come base, con iniziative appunto culturali ed artistiche, socialità e interazione per far crescere l’area di interesse. Prendiamo le mosse dalla figura storica di Filippo Mazzei, simbolo di una libera democrazia e dell’illuminismo, come esempio a cui ispirarci in un momento divisivo e difficile".

Importante in tutto questo è anche l’apporto del mondo universitario che patrocina l’evento di venerdì: insomma parte da Pisa, nell’intenzione dei soci del circolo, una rinascita di pensiero, imprenditoria e amministrazione politica per agire ‘insieme’. "Per raccontarsi, parlare del proprio lavoro – aggiunge Carlo Lazzeroni, responsabile degli eventi – mettere assieme esperienze e forze". Era presente anche Giampaolo Gelli che segue il ramo artistico del circolo. Dalla Lunigiana alla Costa degli Etruschi interverranno cittadini e professionisti e politici interessati al progetto già lanciato via etere con riferimento a ‘Toscana 50’. Dopo i saluti del sindaco di Camaiore e presidente della Provincia di Lucca. Marcello Pierucci, parleranno i i rappresentanti dei Comuni di Pisa, Lucca, Livorno, Massa e Carrara , il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini e il delegato dell’Università di Pisa ai Rapporti Istituzionali, Marco Macchia. Tutti enti che hanno dato patrocinio all’evento. Seguiranno gli interventi della politica e della istituzioni amministrative ed economiche con l’obiettivo di scandagliare le necessità di interventi sui territori e parlare di azioni comuni coordinate tra territori Regione e Governo. Al termine dell’iniziativa a cura della organizzazione verrà offerto un pranzo con pasta di mare, pizza cecina con vini della costa e caffè. Appuntamento quindi venerdì alle 10 all’Ariston Mare di Lido.

