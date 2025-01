Iniziati i lavori della pantera di Bertozzi

E’ work in progress per la realizzazione del carro che sarà esportato a Lucca. L’assessore lucchese Remo Santini, accompagnato da alcuni membri dell’Ufficio Turismo del comune di Lucca, si è recato ieri mattina alla Cittadella per assistere all’avvio dei lavori. Un evento storico per Lucca, ma anche per Viareggio visto che è il primo carro appositamente realizzato da un carrista viareggino da far sfilare sulle Mura. Il carro, firmato dal celebre Luca Bertozzi – noto anche per la spettacolare tigre che lo scorso anno era nel Loggiato di Palazzo Pretorio – raffigurerà l’iconica Pantera, simbolo di Lucca da tempo immemore.

"Il carro con la Pantera di Lucca sarà il protagonista assoluto della manifestazione e aprirà la sfilata in programma per domenica 23 febbraio, con il classico itinerario tra le Mura, il centro storico e piazza San Michele – ha annunciato l’assessore Santini – Ma non solo: il carro sarà presente anche in diversi quartieri della periferia, per portare la magia del Carnevale in tutto il territorio lucchese".

La manifestazione, frutto della collaborazione dell’amministrazione con il Comune di Viareggio e la Fondazione Carnevale, promette anche ospiti a sorpresa di grande impatto, consolidando così il ruolo di Lucca in Maschera come uno degli eventi più attesi e amati della città. Dopo il triste addio alle luci e agli eventi di Lucca Magico Natale il conto alla rovescia verso la nuova festa, dal nome Lucca Maschera 2025, è scattato.