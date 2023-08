Inizia la stagione venatoria Anche la caccia avrà un’app Ecco le novità burocratiche

Al via la consegna dei tesserini regionali per la stagione venatoria 2023-2024 da lunedì 7 agosto. L’ufficio caccia, insieme al consigliere delegato alla caccia Federico Gilardetti, ha redatto tutte le indicazioni per svolgere al meglio le pratiche necessarie. L’ufficio sarà aperto al pubblico nel periodo dal 7 agosto al 15 settembre su appuntamento nei seguenti giorni: lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, mercoledì chiuso.

Per prendere l’appuntamento è necessario chiamare dalle 12 alle 13,30 il lunedì, martedi, giovedì e venerdì ai seguenti numeri: 0584979358 – 979365. Successivamente, a partire dal 18 settembre, l’apertura al pubblico riprenderà come consueto nei giorni di martedì e venerdì, sempre con appuntamento. I tesserini possono essere restituiti o ritirati dal diretto interessato o da un suo delegato (munito di delega e di documento di riconoscimento), o dai rappresentanti e referenti delle associazioni di appartenenza. La documentazione necessaria per il ritiro del nuovo tesserino venatorio è: porto d’armi in corso di validità; allegato giallo al porto d’armi; versamenti (regionale e statale) di rinnovo annuale del porto d’armi (in base alla data di rilascio del porto d’armi). Si consiglia di portare anche il bollettino della quota d’iscrizione dell’eventuale Atc prescelto al fine di poter procedere alla convalida da parte dell’ufficio nel caso non fosse riportata l’Atc sul tesserino venatorio ed infine eventuale delega.

Per i nuovi cacciatori e per richiedere il codice cacciatore è necessario anche il codice fiscale per la registrazione sul nuovo portale Rt caccia. A differenza degli anni precedenti, come da nota pervenuta dalla Regione, il tesserino venatorio cartaceo della passata stagione venatoria deve essere riconsegnato all’atto del ritiro del nuovo tesserino e comunque entro e non oltre il venerdì antecedente la terza domenica di settembre di ogni anno e quindi per quest’anno il termine ultimo per la riconsegna è il 15 settembre. Il cacciatore che ha cambiato la residenza rispetto alla stagione precedente deve restituire il tesserino venatorio della precedente stagione al nuovo comune di residenza

Inoltre, è possibile l’utilizzo del tesserino venatorio digitale App "Toscaccia". In alternativa, si invita a consultare il sito della Regione per eventuali chiarimenti rispetto a ogni disposizione specifica per l’utilizzo del tesserino venatorio digitale e le novità per la stagione 2023-2024: casi di obbligatorietà del tesserino venatorio digitale. L’ufficio comunale rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai numeri 0584979358 e 0584979365.

RedViar