Infrastutture e riforme. Le richieste di Giani e Toti

Alluvioni e e mareggiate, grandi infrastrutture (porti e autostrade in primis), codice degli appalti, premierato e terzo mandato per i presidenti delle Regioni. Sono stati questi i temi al centro dell’ultimo appuntamento del ciclo “Gli incontri del Principe“, all’interno del Principe di Piemonte rimasto per la prima volta aperto in questo autunno-inverno, e che ha avuto tra i protagonisti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e quello della Liguria, Giovanni Toti, intervistati dall’inviato de Il Giornale, Stefano Zurlo.

Un faccia a faccia serrato partito, non fosse altro per le condizioni meteo avverse, proprio dalla gestione delle calamità. "Il tema della pioggia, delle alluvioni, della protezione civile e del clima è un problema complesso, chiunque fa propaganda su questo fa un enorme danno al Paese", e "fare polemica politica sulle tragedie è qualche cosa che francamente non è degno di un paese civile", ha esordito Giovanni Toti. Mentre Giani ha ricordato che ad oggi a fronte di "80-90 milioni impiegati per le somme urgenze dal governo sono arrivati solo 5 milioni, però non mi avete visto fare polemiche e non ne faccio nemmeno ora, nel senso che io spero di fare gioco di squadra tra istituzioni locali e governo".

Da qui poi i due governatori si sono confrontati su grandi progetti: dalle infrastrutture alle riforme costituzionali. Le prime "fondamentali per lo sviluppo del Paese" e le "seconde solo se adeguatamente ponderate scritte un pochino meglio". Parlando di trasporti Giani ha così ribadito che "occorre realizzare l’autostrada Tirrenica. Il fatto che la competenza sia passata ad Anas mi fa sperare che nella prossima finanziaria ci siano risorse per questo. Se oggi non riprendiamo la spinta nel considerare le infrastrutture come aspetto centrale del nostro Paese sbagliamo". Dal canto suo Toti ha puntato il faro sulle riforme costituzionali. "Sono d’accordo a fare il premierato – ha chiosato –, se lo scrivono un pochino meglio magari, perché questo non l’ho capito tanto bene. E soprattutto se poi danno la possibilità alla Toscana, alla Liguria, all’Emilia Romagna, di organizzarsi in modo da essere un contraltare al potere centrale". Anche perché ha sottolineato Giani: "vedo la possibilità del terzo mandato per i presidenti di Regione come un’occasione positiva". "I tempi dell’Amministrazione sono talmente lunghi – ha concluso Giani – che quello che concepisci oggi lo devi portare avanti con costanza nell’arco degli anni. Quindi è bene che ci sia continuità".