InForme Festival alla partenza Due giorni di danza, teatro ma anche escursioni e musica

Terza edizione di InForme Festival, la rassegna di teatro, danza, musica e arte visiva, ideata e promossa da Giulia Arpe, Silvia Bennett, Mariacristina Bertacca, Caterina Simonelli della Compagnia IF Prana, in stretta collaborazione con Elisa Tamburrini dell’associazione Tambuca, e grazie al contributo di Fondazione Terre Medicee, dei Comuni di Seravezza e Stazzema. Sabato alle 21.15 in piazza Carducci a Seravezza, l’autore, attore, scrittore Claudio Morici (nella foto) porterà in scena il suo reading "Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo storico degli ultimi 10 minuti in Italia", spettacolo che svelerà i meccanismi amorosi della coppia, attraverso monologhi fulminanti, litigate al telefono, corteggiamenti in chat e saggi brevi. Domenica alle 18 al Rifugio Forte dei Marmi di Stazzema sarà invece la volta del giovane autore e attore satirico Fabio Saccomani che in prima nazionale presenterà "Erisictone. O della sazietà", una rilettura in chiave moderna e contemporanea dell’eponimo mito di Ovidio, a partire dal concetto della theoxenia, l’idea cara al Mondo Antico di “ospitare gli dei”. Lo spettacolo sarà preceduto – per chi lo vorrà – da un’escursione lungo i boschi delle Apuane centrali, grazie alla collaborazione con l’associazione EmozionAmbiente, e sarà seguito da una degustazione dei prodotti del Rifugio. Entrambe le date saranno inoltre arricchite dal nuovo progetto di quest’anno, RiFormattAzione Tambox: laboratori artistici per grandi e piccini, esposizioni temporanee e atti artistici di creazione estemporanea. Per informazioni e prenotazioni dell’escursionetrekking: 329.3618235 – [email protected] Per informazioni e prenotazioni degli spettacoli: 388.9528236 – [email protected] Costo dei biglietti: intero 10 euro (ridotto 5 euro per chi prenota anticipatamente, per under 25, over 65, soci IF Prana). Programma completo su: www.ifprana.com

Fra.Na.