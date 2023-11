Informazione e solidarietà. Un movimento culturale intorno al 25 novembre

Intorno al 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne, c’è un movimento che spinge con forza, attraverso la sensibilizzazione, la partecipazione e la solidarietà per fermare questa emergenza sociale. "Ogni contributo - dice la presidente della Casa delle Donne, Ersilia Raffaelli – è fondamentale". Come “La camminata in rosa“ organizzata dal Rione Frati di Camaiore, che ha raccolto e consegnato al Centro antiviolenza 1.650 euro, o il contributo di ICare, che ha finanziato un corso dedicato alle donne che stanno affrontando un percorso di fuoriuscita dalla violenza. "E ci impegniamo a proporre un corso per formare i farmacisti a riconoscere i segnali della violenza" ha detto il direttore generale della società.

Il programma degli appuntamenti si apre venerdì, alle 19.30, con il convegno “Conoscere e riconoscere i segnali della violenza per garantire la libertà della donne" organizzato a Villa Argentina dall’associazione Milziade Caprili. Mercoledì 22 novembre, dalle 10, il PalaBarsacchi ospiterà l’incontro “Prevenire la violenza: un percorso che si costruisce ogni giorno insieme“ aperto agli studenti delle superiori. Si prosegue giovedì 23 novembre, alle 15, con l’incontro all’hotel Astor dedicato alla “Violenza Economica. Ostacolo al percorso di autonomia delle donne“, cui seguirà, venerdì 24 alle 15, “La violenza come fattore di rischio in gravidanza“. Oltre agli incontri con le scuole, sabato 25 novembre al teatro Manzoni di Massarosa andrà in scena lo spettacolo “Ho incontrato il Principe Azzurro“. Mercoledì 13 dicembre, al ristorante la Casina, la cena sociale della Casa. Per info: 333-4087837.