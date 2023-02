Infiltrazioni d’acqua all’ex ospedale: slitta il trasferimento degli uffici

Slittano i tempi e aumentano i costi legati al trasferimento degli uffici comunali dal municipio di piazza Matteotti all’ex ospedale “Lucchesi“. Durante i lavori di ristrutturazione è emerso che le ultime copiose piogge hanno provocato evidenti infiltrazioni d’acqua. Pertanto anche la porzione di copertura piana calpestabile collocata sopra l’ala mare-monti dell’edificio ha bisogno di interventi di manutenzione per il ripristino dell’impermeabilizzazione. Tradotto: il cantiere sarà arricchito da lavori supplementari che comporteranno costi aggiuntivi pari ad oltre 17.400 euro, per un totale di 550mila euro. Il via libera allo stanziamento è arrivato nei giorni scorsi da parte della giunta insieme a una nuova ordinanza della polizia municipale necessaria per consentire i lavori all’ingresso del “Lucchesi“ lato via Capriglia.

Era stato l’ufficio lavori pubblici a chiedere l’emissione dell’ordinanza finalizzata all’installazione di un’area di cantiere per il completamento della ristrutturazione del piano terra e del primo piano, oltre alle aree esterne. Pertanto ai fini del rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico, la polizia municipale ha istituito il divieto di sosta permanente (0-24) fino al 15 maggio nel tratto di via Capriglia – sul lato Massa della carreggiata – compreso tra l’intersezione con via Martiri di Sant’Anna fino al civico 21.

d.m.