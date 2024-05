Infezioni ospedaliere. Formazione sanitaria

Prosegue in tutte le Asl l’attività di formazione del personale sanitario e socio-sanitario sulle infezioni ospedaliere. Le lezioni, rivolte a quasi ventimila operatori da formare entro giugno 2026 e a un po’ più della metà entro la fine del 2024, sono previste a distanza in modalità asincrona e lezioni in presenza, per quattordici ore in tutto. Negli ospedali è partita anche la campagna di comunicazione #PrevenzioneInCorso, pensata per sensibilizzare gli operatori sull’importanza della partecipazione al corso.