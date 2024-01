Indiscrezioni in maschera. Burlamacco alla Gialappa’s. E concertone del giovedì

Circolano già tante voci sul Carnevale, ormai alle porte. Quella ufficiale, di voce, era e resterà di Daniele Maffei, che – col suo timbro graffiato come da una zampata del gatto di “Arriva Mao“ – sarà il narratore dei corsi mascherati. Su cui però si affacceranno, quest’anno, tre voci inconfondibili per un “Mai dire Carnevale“ pungente al punto giusto. Se saliranno sul palco per raccontare l’altra sfilata, cogliendone con quella punta di irresistibile sarcasmo le spigolature, non lo sappiamo; ma ciò che sappiamo (con un buon margine di certezza) è che alla Gialappa’s sarà consegnato il Burlamacco D’Oro 2024. Storico riconoscimento che la Fondazione Carnevale attribuisce a personalità dell’arte e della cultura che sanno vestire la festa, che sanno interpretarla, raccontarla e declinarla anche nella quotidianità. Sull’Ondina d’Oro di questa edizione manteniamo ancora un po’ di suspanse, ma alla prima del Carnevale – il 3 febbraio – insieme al giornalista e scrittore Alan Friedman tornerà come ospite anche l’Ondina 2021: la stilista Chiara Boni, che il 2 febbraio alla Gamc presenterà la sua autobiografia.

Ci perdonerà la presidente Marialina Marcucci se abbiamo corso un po’ (come in un sabato verso le casse del Carnevaldarsena) anticipando comunicati e conferenze, ma talvolta le notizie sfuggono come coriandoli e noi non possiamo che coglierle al volo. Come ci stiamo divertendo in questi giorni a cogliere gli spunti ambientalisti che colorano le mele d’autore che, insieme alla mostra “MelaRide“ inaugurata alla Gamc e curata da Maurizio Vanni, hanno lanciato la stagione delle esposizioni dedicate al Carnevale. L’arte, oltre alle piazze, abbraccerà tutti i palazzi della città, a cominciare proprio dalla galleria “Lorenzo Viani“ dove domani verrà inaugurata la mostra dedicata agli scatti del fotografo Nino Migliori.

Per la rubrica “#melappunto“ (la presidente Marcucci ha invitato la città a condividere sui social immagini delle mele con gli hastag più fantasiosi sul tema) tra le prime iniziative promosse dalla Fondazione ricordiamo la trasferta del Carnevale a Firenze (il 27 e 28 gennaio) e quella sulle Mura di Lucca (il 4 febbraio). Mancano ormai pochissimi giorni al talent dedicato ai bambini “L’incanto dei rioni“ che – con la direzione artistica de “Il Solito Dandy, finalista di XFactor – giovedì 25 gennaio debutterà al Palazzetto dello Sport. E, a proposito di musica e di XFactor, è in programma giovedì grasso il concerto di Elio con la partecipazione di Mirko Mariani, che con gli Extraliscio nel 2023 ha firmato “La maschera ride“. Ci sarà la penna di Elio nella canzone ufficiale 2024? Proveremo a scoprirlo...