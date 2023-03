Indagine choc sugli abusi Un uomo su due ammette: "Il problema non mi riguarda"

Dati scioccanti in occasione della festa della donna: un uomo su due pensa che la violenza non lo riguardi. È quanto emerge dalla ricerca LUI (Lavoro, Uomini, Inclusione) della Fondazione Libellula che lo scorso anno ha intervistato oltre 2mila lavoratori dipendenti e autonomi. Emergono alcuni risultati allarmanti su diversi aspetti: il 43% ritiene che la violenza sulle donne sia un fenomeno che non lo riguardi, mentre il 73% dei lavoratori ritiene che gli uomini nel proprio contesto professionale abbiano maggiori possibilità di carriera rispetto alle donne. Situazione che non migliora nella vita familiare e nella genitorialità: il 36% dei padri dichiara di non aver mai utilizzato gli strumenti aziendali disposizione per occuparsi dei figli, come per esempio i congedi parentali. "I risultati indicano che l’equità di genere sia nel contesto professionale sia in quello familiare è lontana dall’essere raggiunta e che anche il racconto e le esperienze degli uomini rilevano disparità più o meno consapevoli", spiega Annalisa Valsasina, direttrice scientifica di Fondazione Libellula.

Nello specifico della violenza sulle donne, il 42% ritiene che quando se ne parla, spesso si colpevolizzino tutti gli uomini indistintamente.

Ma è sul posto di lavoro che si verifica la maggiore discriminazione: quasi 3 uomini su 4 (il 73%) riconoscono che nel proprio contesto professionale abbiano maggiori possibilità di carriera e maggiori possibilità di raggiungere posizioni ai vertici rispetto alle donne. Inoltre, il 79% degli uomini ha dichiarato che sempre nel proprio contesto professionale le espressioni utilizzate includono battute, apprezzamenti e stereotipi sessisti. In più il 61% degli uomini ritiene di avere, in quanto uomini, maggiori possibilità di essere assunti rispetto alle donne.

Alice Gugliantini