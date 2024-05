Incursioni notturne e schiamazzi: "I giovani salgono sulle auto in sosta"

Cancello che spesso rimane aperto di notte. E quando è chiuso i giovani per entrare si arrampicano sulle auto in sosta, lasciando evidenti bozze sui cofani. Il parco della Fontanella torna ad agitare il sonno dei residenti, che chiedono interventi. "Nei weekend – scrive uno di loro – gli schiamazzi provenienti dal parco e dintorni vanno avanti fino a tarda ora. L’angolo tra vicolo delle Rane e via del Teatro è ridotto ormai a un orinatoio, senza contare lo stato in cui viene ridotto il parco, utilizzato come una discarica a cielo aperto al pari delle stradine limitrofe. L’estate deve ancora iniziare, ma è necessario che chi di dovere prevenga questi fenomeni già da ora".

d.m.