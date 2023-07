Incubo vissuto a Camaiore "Boschi da tenere puliti"

Un anno fa i versanti delle Seimiglia bruciavano come in un inferno: adesso i segni ‘neri’ restano come orme di n mostruoso leviatano che voleva risucchiare, tra le sue altissime lingue di fiamma, terra, alberi e case. Il lavoro incessante della Protezione Civile prosegue silenzioso e indefesso: 300.000 euro spesi subito per mettere mano a Camaiore e Massarosa dove, tra Fibbialla, Gualdo e il resto delle frazioni, il ricordo resta impresso nella gente come paura e monito. Continua dunque il quotidiano lavoro delle Unioni dei Comuni Versilia, Media Valle del Serchio e Montana coordinate dall’ingegner Paolo Battelli coi Comuni colpiti. Dall’abbattimento di piante alla salvaguardia dell’acqua e fango per rallentarne, in caso di piogge, il deflusso a valle e creare corridoi frangifiamme ad evitare la propagazione di ulteriori roghi. Da settembre scorso le squadre lavorano infatti sul territorio. Fibbialla, Valpromaro e Contra furono le frazioni più colpite in cui sono state attuate le maggiori opere di bonifica. Gli abitanti, un anno fa, vennero evacuati di notte. Un incubo per tante persone. Il Comune dopo un mese fece eseguire lavori per oltre 50.000 euro: tutte opere oggetto di interventi a carattere di somma urgenza, come risulta dagli appositi verbali redatti nei giorni successivi all’incendio dal tecnico della Protezione Civile, geometra David Dini. Dalla rimozione dei detriti ed alberature dalla sede stradale, messa in sicurezza indispensabile dei versanti a monte delle strade fino alla ripulitura delle carreggiate e, per Valpromaro e Fibbialla, in cui scattarono le ordinanze di evacuazione, in considerazione dell’evidente situazione di pericolo a salvaguardia della pubblica incolumità, non fu certo possibile mettere in sicurezza i luoghi con il personale operaio interno. Le ditte intervenute al momento furono parecchie sia per la lotta attiva all’incendio che la messa in sicurezza delle sedi stradali, per il transito di mezzi e persone e la non propagazione delle fiamme. "Ci siamo mossi in squadra sempre - ricorda l’assessore al ramo Graziano Dalle Luche - tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari e soprattutto la gente che si è data tanto da fare. E’ chiaro che la prevenzione è fondamentale: la pulizia dei boschi, degli uliveti, la cura del territorio va affrontata ogni giorno in sinergia tra Comune e cittadini e su questa linea stiamo proseguendo l’opera di cura globale con la Regione Toscana".

Isabella Piaceri