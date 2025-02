Incontro pubblico sulla sanità a cura della Lega

Si intitola "Il futuro della sanità in Toscana dopo il fallimento della riforma del 2015" l’incontro pubblico che la Lega Toscana, in collaborazione con la sezione provinciale, ha organizzato domani alle 10 al Sant’Agostino. L’evento vedrà la partecipazione di comitati, sindacati, associazioni, parlamentari, amministratori e sindaci del territorio "per discutere – spiega il Carroccio – di un sistema sanitario più efficiente e vicino ai cittadini: affronteremo le criticità della sanità toscana proponendo soluzioni concrete per un servizio sanitario realmente al servizio dei pazienti, anziché della burocrazia".

L’incontro sarà aperto dal segretario regionale della Lega Luca Baroncini e dai consiglieri regionali Elena Meini, Giovanni Galli e Massimiliano Baldini. A seguire interverranno tanti esperti del settore e rappresentanti della società civile, tra cui il segretario provinciale del sindacato Fials Daniele Soddu (nella foto) e Gemma Urbani, del "Comitato Raffaello Papeschi-Lucca per una sanità migliore", anche se vari comitati e associazioni hanno aderito all’iniziativa.

A concludere il dibattito saranno la deputata della Lega Elisa Montemagni e l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi. L’evento sarà invece moderato da Riccardo Cavirani, giornalista e segretario provinciale della Lega. "R ibadiamo il nostro impegno – conclude il Carroccio – nel costruire un modello sanitario più efficiente, basato sulle reali esigenze dei cittadini e non su logiche burocratiche. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare ed a portare il proprio contributo a questo importante momento di confronto su un tema decisivo come quello della sanità".