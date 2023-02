Il comune di Massarosa ha promosso un incontro per informare cittadini, imprese ed enti del terzo settore sulle opportunità connesse all’adozione della legge regionale per la promozione delle Comunità di Energia Rinnovabile. Obiettivo delle comunità energetiche rinnovabili è agevolare la produzione, lo scambio, l’accumulo di energia rinnovabile per l’autoconsumo. L’appuntamento è domani alle 18,30 in sala consiliare. Il programma prevede l’introduzione di Emanuele Anzilotti, i saluti della sindaca Simona Barsotti, l’intervento dell’ingegner Jonathan Magliozzi di Arrr Toscana per spiegare cosa sono le Comunità di Energia Rinnovabile, e un’analisi di Damiano Sanna sulla loro relazione con il contesto locale. La giornata si chiuderà con gli interventi del vicesindaco Damasco Rosi e dell’assessore all’ambiente Mario Navari.