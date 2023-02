Incontro contro i tagli dei tigli sul viale Apua

Al motto “Salviamo il viale Apua“, un gruppo di cittadini ha convocato un incontro pubblico domani alle 18 alla casa diocesana La Rocca. "Non siamo contro il taglio degli alberi, a patto che sia davvero l’ultima e inevitabile soluzione – spiegano le portavoci Juliana Merz e Alessandra Zaltieri – ma auspichiamo che prima siano adottate tutte le pratiche fitosanitarie per salvare le piante". All’incontro saranno presenti (anche on line) botanici e paesaggisti oltre a tecnici e associazioni ambientaliste.