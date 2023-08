Incontro con Ichino Sulla scultura di Dazzi

FORTE DEI MARMI

Arriva l’ex parlamentare Pietro Ichino stasera a perorare il recupero della statua di "San Francesco e il lupo" che fu realizzata da Arturo Dazzi. L’appuntamento è promosso dal neo comitato "Un secolo di Vittoria Apuana" nato appunto per celebrare i 100 anni del quartiere e valorizzarne l’identità con una serie di iniziative spalmate nei prossimi tre anni. Alle 19,45, dopo la Santa Messa, fuori dalla chiesa si svolgerà l’incontro pubblico col professor Ichino, noto giurista, politico e sindacalista che da anni ha la casa proprio a Vittoria Apuana: sarà l’ospite d’onore per rappresentare l’importanza di un recupero della scultura che racchiude un aspetto artistico ma anche sociale e affettivo per i residenti, "così da stimolare una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione per provvedere quanto prima al restauro di questa opera che necessita di essere ripulita", evidenzia Claudio Lari presidente del Comitato. Il 27 agosto invece l’incontro – sempre alle 19,45 fuori dalla chiesa – sarà con Massimo Bertozzi, esperto critico d’arte e nipote di padre Milvio, il religioso che sollecitò fortemente l’installazione del monumento.

Intanto prosegue fino al 22 agosto l’esposizione artistica promossa dal Comitato al Museo Ugo Guidi dove è possibile ammirare una collettiva di artisti che hanno soggiornato a Vittoria Apuana: big del passato e anche talenti attuali. Una trentina di opere con nomi d’eccellenza come Ernesto Treccani, Ottone Rosai, Raffaele De Grada, solo per citare alcuni dei nomi che hanno caratterizzato il Novecento in Versilia. Gran parte delle opere è stata messa a disposizione da privati, un’altra parte è di proprietà di Vittorio Guidi visto che suo padre fu allievo di Dazzi.

Fra.Na.